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Ahmet Hakan: Eğer devlet, Çiftlik Bank'ın Tosun'unu affetmeye kalkarsa...

"Bu iş, senin işin değil, senin böyle bir yetkin yok"

13 Mayıs 2018 12:33

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin iktidara yönelik olarak yaptığı "genel af" çağrısına tepki gösterdi. On binlerce kişiyi dolandıran Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın yurt dışına kaçtığını belirten Hakan, "Eğer devlet, Çiftlik Bank’ın Tosun’unu affetmeye kalkarsa, devlete söylenecek tek şey var" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın “Devletin bireysel suçları, yani bir kişinin bir kişi öldürmesine karşı affetme yetkisi yoktur. Devlet, kendisine karşı işlenen suçları affedebilir. Öbürünün affetme yetkisi mağdurundur, mazlumundur" ifadesini hatırlatan Hakan, sözlerine şöyle devam etti: 

“Bu iş, senin işin değil. Senin böyle bir yetkin yok. Tosun’u affedecekse Çiftlik Bank mağdurları affeder”.

 

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Hürriyet GazetesiAhmet HakanÇiftlik BankTosun

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