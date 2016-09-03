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Ahmet Hakan, Efkan Ala, Yalçın Akdoğan ve Mahir Ünal için şiir yazdı

"Beştepe çok uzaktaydı, Beştepe öfkeliydi, Ah Beştepe ah!"

03 Eylül 2016 13:30

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Dolmabahçe Mutabakatı’nda hükümeti temsil eden Yalçın Akdoğan, Mahir Ünal ve Efkan Ala'nın bakanlık görevlerinden ayrılmasıyla ilgili olarak şiir yazdı. Hakan şiirinde "Onlar üç kişiydiler, İmralı’dan gelen bildiriyi okurken Sırrı, Beştepe çok uzaktaydı, Beştepe öfkeliydi, Ah Beştepe ah!" ifadelerini kullandı.

Hakan, Efkan Ala'nın istifasıyla ilgili olarak ayrıca "FETÖ’cülerin darbe girişimini televizyon ekranından öğrenen İçişleri Bakanı Efkan Ala bakanlık görevinden alındığı bilgisini Başbakan Binali Yıldırım’ın kamuoyuna yaptığı açıklamadan öğrendi" dedi.

Ahmet Hakan'ın "Oh be! Dünya varmış! Yenikapı Ruhu bitti" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Dolmabahçe mağlupları için bir şiir denemesi: Onlar üç kişiydiler: Yalçın, Mahir ve Efkan

Onlar üç kişiydiler/Yalçın, Mahir ve Efkan/Dolmabahçe’nin üç kahramanı/Adları bela diye yazılmıştı Dolmabahçe Mutabakatı’ndaki sehpaya...

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Onlar üç kişiydiler/İmralı’dan gelen bildiriyi okurken Sırrı/Beştepe çok uzaktaydı/Beştepe öfkeliydi/Ah Beştepe ah!

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Onlar üç kişiydiler/Yalçın’ın saçları fırtınayla taralı/Mahir vahşi bayırların maralı/Efkan ise delidolu bir heyecan.

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Onlar üç kişiydiler/İlk etapta giden Yalçın oldu/Ardından Mahir gitti/En sonunda Efkan/Artık yenilmiş ordular kadar yenikler.

Efkan Ala'ya yakışır bir bilgilendirme oldu

- Canlı bombaların ülkeye girişlerini patlamalarından...

- 74 ilin emniyet müdürünün FETÖ’cü olduğunu akrabalarından...

- FETÖ’cülerin darbe girişimini televizyon ekranından...

Öğrenen İçişleri Bakanı Efkan Ala...

Bakanlık görevinden alındığı bilgisini Başbakan Binali Yıldırım’ın kamuoyuna yaptığı açıklamadan öğrendi.

 

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Dolmabahçe mutabakatıAhmet HakanEfkan AlaYalçın AkdoğanMahir Ünal

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