Ahmet Hakan: Düşünsenize Babacan CHP'den Ankara adayı oluyormuş

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Mart 2019'da yapılacak yerel seçime ilişkin olarak ileri sürülen bazı iddiaları ti'ye aldı. Hakan, "Düşünsenize Melih Gökçek MHP’den, Mansur Yavaş AK Parti’den, Ali Babacan CHP’den Ankara’ya başkan adayı oluyormuş. Amma eğleniriz ha" dedi.

Hakan bugünkü yazısının ilgili bölümünde başkentte yaşanan yerel seçim kulislerine dair bir yazı kaleme aldı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek için kullandığı "Sözünü ettiğiniz kişi, bizim partimizde belediye başkanlığı yaptı. Görevini bırakması istendi. Görevini bırakması iş olsun diye istenmedi. Bunun ötesinde bir yorum yapmayacağım" ifadesine de tepki gösteren Hakan, "Kusura bakmasın ama Hayati Yazıcı'nın kurduğu üç cümle de birbirinden sorunlu" dedi.

Hakan partilerin başkentteki olası adaylarına ilişkin olarak şunu yazdı:

"Düşünsenize Melih Gökçek... MHP’den... Mansur Yavaş... AK Parti’den... Ali Babacan... CHP’den... Ankara’ya başkan adayı oluyormuş. Amma eğleniriz ha!"



