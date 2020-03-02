Ahmet Hakan: Doğru bildiğini yazmanın riski var, topa tutuluyorsun, linç yiyorsun

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü yazısında, "Doğru bildiğini yazıyor olmanın bir riski var. Topa tutuluyorsun, linç yiyorsun, damgalanıyorsun" düşüncesini dile getirdi.

Hakan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gülmesiyle ilgili bir yazı yazdım dün. Olaylara objektif yaklaşmasıyla bilinen bir arkadaşım şöyle dedi: Haklısın. Doğru yazmışsın. Yaklaşımın doğru. Ama böyle bir ortamda keşke bunu yazmasaydın... Şimdi seni topa tutarlar yandaş falan diye. Düşünün: Henüz iktidara gelmiş değiller ama doğru bildiğini yazıyor olmanın bir riski var. Topa tutuluyorsun, linç yiyorsun, damgalanıyorsun falan... Buradan yola çıkarak şu iki şeyi rahatlıkla söyleyebilirim: Bir: Bugünkü iktidar devrinde ifade özgürlüğü konusunda sıkıntı çekenler, bu iktidar giderse kendilerini pek rahat hissedecekler. İki: Bugünkü iktidar devrinde ifade özgürlüğü konusunda sıkıntı çekmeyenler, bu iktidar giderse kendilerini hiç rahat hissetmeyecekler. Yani aktörler değişse bile değişen bir şey olmayacak bu tahterevalli ülkesinde." ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın