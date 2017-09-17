Ahmet Hakan: Dikkat, iş başa düştü; kadınlara arkadan saldıran Ercan aramızda!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, İstanbul'da bir minibüste şort giydiği için Asena Melisa Sağlam'a saldıran Ercan Kızıltaş'ın serbest bırakılmasına tepki gösterdi. "Ey kadınlarımız, ey kızlarımız! Lütfen dikkat ediniz! Lütfen kendinizi kollayınız! Çantalarınızda biber gazı bulundurmayı ihmal etmeyiniz! Ercan denilen bu adama sokakta, minibüste, otobüste falan denk gelirseniz hızlı bir şekilde eliniz çantanıza gitsin" diyen Hakan, sözlerinin devamında "Sıkın biber gazını bu adamın suratına. Ne yapalım? İş başa düşmüş durumda" ifadesini kullandı.

Ahmet Hakan'ın "Dikkat, kadınlara arkadan saldıran Ercan aramızda" başlığıyla yayımlanan (17 Eylül 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Ercan tehlikeli bir adam...

Toplu taşıma araçlarında şort giymiş kadın gördüğünde kalleşçe saldırıyor.

Hem de arkadan.

Yumruk atıyor, tekme atıyor.

Sonra da yüreksiz bir şekilde kaçıveriyor.

*

Bir süredir parmaklıklar altında tutulan bu Ercan, yüce adaletimiz tarafından serbest bırakıldı.

Gazeteciler için otomatik olarak “tutukluğunun devamına” diyen yargımız, Ercan için “tahliyesine” dedi.

Eh ne de olsa tutukluluğu cezaya dönüştürmek istemeyen temiz kalpli bir yargımız var.

*

Neyse...

Sonuçta Ercan artık elini kolunu sallayarak dolaşacak aramızda.

Toplu taşıma araçlarına binecek, kadınlarımızın kızlarımızın yanında belirecek, kıyafetini beğenmediklerine arkadan saldıracak.

Ey kadınlarımız, ey kızlarımız!

Lütfen dikkat ediniz!

Lütfen kendinizi kollayınız!

Çantalarınızda biber gazı bulundurmayı ihmal etmeyiniz!

Ercan denilen bu adama...

Sokakta, minibüste, otobüste falan denk gelirseniz...

Hızlı bir şekilde eliniz çantanıza gitsin.

Sıkın biber gazını bu adamın suratına.

*

Ne yapalım?

İş başa düşmüş durumda.