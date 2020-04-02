Ahmet Hakan: Devletimiz yardımla ilgili sorulara şeffaf ve net yanıt verirse millet çok daha gönül rahatlığıyla yardıma koşacaktır

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanlığı’nın “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” sloganıyla başlattığı yardım kampanyasına ilişkin bazı soruların yanıtlanmasın faydalı olacağını belirtti.

Hakan, “Bu bağışlar kimlere, nasıl gidecek? Bağışların gideceği kişiler, hangi kriterlere göre belirlenecek? İhtiyaç sahipleri nasıl belirlenecek?” gibi sorulara devletin şeffaf, açık, net yanıtlar vermesi halinde milletin çok daha coşkulu, çok daha katılımcı, çok daha gönül rahatlığıyla yardıma koşacağını öne sürdü.

Hakan, “Korona nedeniyle çalışamamak durumunda kalan... İşinden çıkarılan... Günlük kazancını elde edemeyen... Borçlara boğulan... Zor durumda kalan... Vatandaşlarımız var. Onlar için bir şeyler yapmak isteğiyle yanıp tutuşuyorduk hepimiz. Bir kampanya düzenlense de hepimiz gelirimize göre küçük büyük bağışlar yapsak diye düşünüyorduk. Böyle bir kampanyayı en iyi, en düzenli, en organize, en güvenilir şekilde yapacak kurum tabii ki devletimiz olacaktı. Bu açıdan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başlattığı ve ilk adımını attığı kampanya, bu ihtiyaca tam da karşılık gelen bir kampanya oldu.” düşüncesini dile getirdi.

Hakan yazısında şunları kaydetti:

Fakat bu kampanyayla ilgili olarak devletimizin, şu soruları yanıtlamasında çok büyük yarar var:

- Bu bağışlar kimlere, nasıl gidecek?

- Bağışların gideceği kişiler, hangi kriterlere göre belirlenecek?

- İhtiyaç sahipleri nasıl belirlenecek?

- Kime hangi oranda yardım edilecek?

- Yardımın organizasyonunu illerde, ilçelerde kimler yapacak?

- İşini kaybetmek durumunda kalan vatandaşlarımıza da yardım edilecek mi?

- Korona nedeniyle borçlarını ödeyemez duruma düşenlere el uzatılacak mı?

Devletimiz vakit kaybetmeden bu sorulara açık, şeffaf, net cevaplar verirse...

Özellikle şu iki şeyin sağlanması mümkün olacaktır:

BİR: Bu fedakâr, bu cefakâr, bu dayanışmacı millet, çok daha coşkulu, çok daha katılımcı, çok daha gönül rahatlığıyla yardıma koşacaktır.

İKİ: Bu kampanyayı daha başlamadan boğmaya kalkışan, bu dayanışmanın önünü kesmeye çalışan zihniyetin beslenme kaynağı şak diye kesilecektir.

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