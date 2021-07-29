Ahmet Hakan: Devleti yönetenler, Afgan göçmenlerle ilgili olarak nasıl bir politika izlendiğini net ve şeffaf biçimde ortaya koymalı

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, son dönemde sığınmacılarla ilgili olarak süren tartışmalara ilişkin olarak, "Ülkemde mülteci istemiyorum diyen Arzu Sabancı'ya ve "Yabancıların su faturası ve katı atık vergisi ücretlerine 10 kat zam yapılacak" diyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a işaret ederek, "Bizim Tanjularla, Arzularla uğraşmak yerine... Bu hâkim duyguyla uğraşmamız lazım" dedi.

Hakan, yazısının "Tanjuları, Arzuları cesaretlendiren ortama odaklanmalıyız" başlıklı yazısında şunları kaydetti:

"Son günlerde mülteci düşmanlığı, çok prim yapmaya başladı. Bunun en temel nedeni Taliban’dan kaçan Afganların Türkiye’ye gelmesi. 'Suriyelilere kapımızı açtık, şimdi bir de Afganlara mı kapımızı açacağız?' duygusu, ülkede hâkim duygu haline geldi. Hâkim duygu bu olunca da... Popülist takılmaya düşkün olanlara muazzam bir fırsat sunulmuş oldu. Böyle bir hâkim duygu yerleşmeye başladığı için... Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, galeyana gelmiş, mültecilere karşı kendi partisinin insaf ölçülerini bile zorlayan atılımlar içine girmiştir. Hayatında mülteciyle karşılaşma ihtimali sıfır olan işkadını Arzu Sabancı bile, 'Ülkemde Suriyeli istemiyorum' diye slogan atmaya başlamıştır.

Bizim Tanjularla, Arzularla uğraşmak yerine... Bu hâkim duyguyla uğraşmamız lazım.

Devleti yönetenler, bıkmadan usanmadan... Suriyelilere herhangi bir imtiyaz tanınmadığını, Suriyelilerin bedavadan geçinmediğini, Suriyelilere vatandaşlık verilmediğini anlatmalılar.

Yine devleti yönetenler, Afgan göçmenlerle ilgili olarak... Açık kapı politikasının izlenip izlenmediğini, güvenlik önlemlerinin alınıp alınmadığını... Kısacası nasıl bir politika izlendiğini açık, net ve şeffaf biçimde ortaya koymalıdırlar.

Ancak böyle davranılırsa... Tırmanışa geçen mülteci karşıtlığının ve bu karşıtlığın doğurduğu popülist söylemlerin hızı kesilebilir. Aksi takdirde çok tehlikeli bir sürece girebiliriz."

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TIKLAYIN - Arzu Sabancı: Ülkemde mülteci istemiyorum!

TIKLAYIN - Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: Yabancı uyrukluların su faturası ve katı atık vergisi ücretlerine 10 kat zam yapılacak