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Ahmet Hakan: Devlet televizyonunda Nuh Peygamber'in cep telefonuyla konuştuğunu anlattırıyorlar

"Eeee ne var ne yok bizim Türkiye'de Ahmet Hakan?"

07 Ocak 2018 08:11

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, TRT'de bir programa katılan İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Dr. Yavuz Örnek'in "Hz. Nuh Peygamber oğluyla cep telefonuyl konuştu" sözlerini tiye aldı. "Öteki dünyaya göç etsem, karşıma Türkiye'den biri çıksa..." diyen Hakan, ülkede yaşanan gelişmelerle ilgili olarak “Vallaha doçent titri taşıyan bir bilim adamını devletin televizyonu TRT’ye çıkarıp Nuh Peygamber’in oğluyla telefon görüşmesi yaptığını ciddi ciddi anlattırıyorlar” söyleyeceğini yazdı.

Ahmet Hakan'ın "İşte 32 kısım tekmili birden yerli ve milli ortak değerlerimiz" başlığıyla yayımlanan (7 Ocak 2018) yazısı şöyle

 

Doçent, TRT, Nuh, cep telefonu falan

ÖTEKİ dünyaya göç etsem...

Karşıma Türkiye’den biri çıksa...

Bana dese ki:

“Eeee ne var ne yok bizim Türkiye’de Ahmet Hakan? Neler oluyor ülkede?”

Ona şöyle cevap veririm:

“Vallaha doçent titri taşıyan bir bilim adamını devletin televizyonu TRT’ye çıkarıp Nuh Peygamber’in oğluyla telefon görüşmesi yaptığını ciddi ciddi anlattırıyorlar”.

*

Sanırım muhatabım...

“Tamam, tamam... Anladım. Gerisini anlatmana gerek yok” diyecektir.

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