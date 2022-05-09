Ahmet Hakan'den İmamoğlu yorumu: Kendisine açılan krediyi sonsuz zannetti; Erdoğan’a özendi

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Karadeniz turundan sonra gelen eleştirilere verdiği yanıtlarla tartışma konusu olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun hatalı olduğunu düşündüğü tarafları yazdı.

İmamoğlu’nun Karadeniz turuna köşe yazarları Ertuğrul Özkök ile Nagehan Alçı’yı davet ederek aynı karede fotoğraf paylaşmasına eleştiri yağdı. İmamoğlu’nun eleştirilere, “Vız gelir tırıs gider1 diyerek yanıt vermesi ise tartışmaları alevlendirdi. İmamoğlu bu sözü için özür diledi.

Hakan bugünkü yazısının, “Objektif bir bakışla İmamoğlu’nun hataları” başlıklı bölümünde şunları kaydetti:

“Kendisine açılan krediyi sonsuz zannetti. Bu kredinin bir limiti olabileceğini düşünemedi. Taraftarlarının sosyal medyadan etkilenen kişiler olduğunu unuttu. Taraftarlarındaki eleştirellik potansiyelini fark edemedi. Seçimi kazanarak tabii ki bir hikâye yazmıştı. Ancak İstanbul’a hizmete ağırlık vermeden bu hikâyeyi tamamlayamayacağını anlayamadı. Çabuk havaya girdi. İstanbul’a odaklanamadı. “Sen cumhurbaşkanı olacak adamsın, İstanbul neymiş” türü gazlamalara geldi. Erdoğan’a özendi. Erdoğan gibi yapmaya çalıştı. Erdoğan üslubu kullanmaya kalkıştı. Özgün bir şahsiyet geliştiremedi. Adaylık hırsını fazla belli etti. Topun ayağına gelmesini beklemedi. Adaylık dilekçesi verir gibi Karadeniz gezisine çıktı. Taraftarlarının hep savunmada kalmasına neden oldu. Sık sık çok tartışmalı olayların odağında yer aldı. Demokratlığında, herkesi kucaklama arzusunda, nezaketinde... Hepsinde bir içselleştirememe sorunu yaşadı.”

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