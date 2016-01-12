Ahmet Hakan: Demirtaş, tıpkı iktidarcı tetikçinin salladığı türden bir sallama yapmış

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, "Saray'dan Aydın Doğan'a Ahmet Hakan’ı işten çıkarmayacaksınız, gece gündüz AKP propagandası yaptıracaksınız talimatı gelmiş" diyen HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın iddiasına yanıt verdi.

"Demirtaş’ın benimle ilgili söylediklerinin tek harfi bile doğru değil" diyen Hakan, "Bunu içime sindirebileceğimi düşünüp dile getirdiği için Selahattin Demirtaş’a binlerce kez teessüf ediyorum" eleştirisini yöneltti. Ahmet Hakan, Star yazarı Cem Küçük'ü ima ederek, "Selahattin Demirtaş, tıpkı iktidarcı tetikçinin sabah akşam salladığı türden bir sallama yapmıştır. Bu türden sallamalar, iktidarcı tetikçiye pek güzel yaraşmakta ve yakışmaktadır. Ama her şeye rağmen Selahattin Demirtaş’a pek yaraşmamakta ve yakışmamaktadır" ifadesini kullandı.

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