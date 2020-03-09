Ahmet Hakan: Demek ki Muharrem İnce bir alavere dalavere döndüğünü düşünüyor

Eski CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin Yalova Belediyesi’nde Vefa Selman’ın ‘yolsuzluk yaptığı’ iddiasıyla görevden alınmasına ilişkin sessiz kalmasının "bir alavera dalavera döndüğünü düşüdünğünden olabileceğini" ifade etti.

"Demek ki konuşursa partisinin aleyhine şeyler söyleyecek" diyen Hakan, şunları kaydetti:

"Demek ki... Olup bitenlerin gerçek olduğu kanaatinde.

Demek ki... Vefa Salman’a zerre güveni kalmamış.

Demek ki... Tutuklamaları falan doğru buluyor.

Demek ki... Kan tükürüyor, kızılcık şerbeti içtiğini bile söylemiyor."

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