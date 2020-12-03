Ahmet Hakan: Deliler ırmağından bir tas su içip ben de keyfime baksam mı acaba?

Ahmet Hakan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na suikast hazırlandığı iddiasının tartışmaya döndüğünü belirterek, “Deliler ırmağından bir tas su içip ben de keyfime baksam mı acaba?” görüşünü savundu.

Hakan yazısında, “İmamoğlu taraftarları bastırıyorlar: İmamoğlu için suikast ihbarı var. İmamoğlu karşıtları da bastırıyorlar: İmamoğlu için suikast ihbarı yok. Ben hayatımda bu denli saçma ve boş bir tartışma görmedim, duymadım. Bir taraf, aslı astarı henüz tam olarak belirlenmemiş tartışmalı bir suikast ihbarından alabildiğince yüksek siyasi rant devşirmek için elinden geleni yapıyor. Öbür taraf, böyle bir suikast olayından yüksek rant devşirilmesin diye çabalıyor. Kurumlar devreye girmiş. Emniyet yalanlıyor, belediye doğruluyor. Ve kimse kimseye inanmıyor. Deliler ırmağından bir tas su içip ben de keyfime baksam mı acaba?” ifadesini kullandı.