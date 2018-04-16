Ahmet Hakan, Davutoğlu'nu eleştirdi: Sarhoşluk sürüyor!..

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, ABD, İngiltere ve Fransa'dan oluşan koalisyon güçlerinin Suriye'ye yönelik düzenlediği hava harekâtı sonrası “Suriyeli imam Münir kardeşimiz neden Şam’daki Emevi Camisi’nde değil de bugün Batman’dadır? Mutlaka bir gün Münir kardeşimizin Emevi Camisi’nde tekrar sesi yankılanacaktır” diyen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu eleştirdi.

Davutoğlu'nun hâlâ eleştirilere konu olan Suriye politikasını hatırlatan Hakan, "Bir haftada Emevi Camii’nde Cuma namazı kılmak hayalinden İmam Münir’in bir gün mutlaka Emevi Camisi’nde namaz kıldırması hayaline gelinmiş durumda" ifadesini kullandı.

Hakan, "Yeni Şafak da Cumhuriyet de ‘tam bir tiyatro’ dedi" başlığıyla yayımlanan (16 Nisan 2018) yazısında sözlerine şöyle devam etti:

"Strateji gitti, derinlik gitti ama sarhoşluk az da olsa sürüyor!"