Ahmet Hakan: Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bağlılığını bildirdi

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile verdiği fotoğrafı değerlendirdi. Hakan, "Aldığım bilgilere göre Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmede bağlılıklarını bildirmiş" dedi.

Erdoğan'ın konuştuğu AKP grup toplantısında (30 Ocak 2018) oturma düzeni dikkati çekmiş Davutoğlu ve halefi Yıldırım, aylar sonra ilk kez bir araya gelmişti.

Hakan'ın "Bilmem yazsam mı, yazmasam mı?" başlığıyla (6 Şubat 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmet Davutoğlu’na ihtiyaç duydu da yanına mı çekiyor?

Bu fotoğraftan çıkaracağımız sonuç bu mu olmalı?

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Aldığım bilgilere göre:

Hayır! Bu olmamalı.

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Aldığım bilgilere göre...

Olay şöyle gelişmiş:

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- Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan randevu istemiş, Erdoğan da vermiş.

- Davutoğlu görüşmede bağlılıklarını bildirmiş.

- Genellikle Meclis’e gelmeyen Davutoğlu, o görüşmeyi yaptıktan sonraki ilk parti grup toplantısı için Meclis’e gitmiş.

- Erdoğan’ı Meclis’te kapıda karşılamış.

- Nezaket falan devreye girince de işte bu fotoğraf ortaya çıkmış.