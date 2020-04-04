Ahmet Hakan: Darbe işine karışmış FETÖ’cüler ve şiddete bulaşmış teröristler hariç, siyasi mahkûmlar da infaz yasasından yararlanabilmeli

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Meclis'teki infaz paketine ilişkin "Kimler yararlanacak, kimler yararlanmayacak?" tartışmasındaki görüşünü açıkladı. Hakan, "Şu felaket günlerinde birlik ve beraberlik için darbe işine karışmış FETÖ’cüler ve şiddete bulaşmış teröristler hariç... Siyasi mahkûmlar da infaz yasasından yararlanabilmeli" dedi.

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaptığı röportaj sırasında HDP ile ilgili bir sorusu nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunulmasına tepki gösteren Hakan, "Bağlamından kopararak, konuyu baştan sona çarpıtarak, söylemediğimi söylediğim yalanını uydurarak baştan sona büyük bir haksızlık yapıyorlar bana" ifadesini kullandı.

“Vay be! Sürekli kendilerine haksızlık yapıldığından şikâyet eden bir partinin yöneticileri, başkalarına nasıl da kolayca haksızlık yapabiliyorlar!” diyen Hakan, yaşananlar sonrasında ölüm tehditleri aldığını ifade etti. Hakan, “Yahu şu karantina koşullarında gelip de seni vuracaklar değil ya’ falan diyebilirsiniz. Haklısınız. Ben de böyle düşünüyorum. Ama insanız işte... Yine de ‘Ya bu herifler karantina marantina dinlemezlerse’ diye düşündüğümüz de olmuyor değil” diye yazdı.

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