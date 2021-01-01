Ahmet Hakan'dan yılbaşı sepetinde bir şişe şarap gönderen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı'na: Gönderirken bir kez daha düşünseydi keşke

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in Mersin'de kadınların ürettiği şaraptan bir şişe yılbaşı sepetine eklemesine ilişkin olarak, "Gönderirken bir kez daha düşünseydi keşke" yorumunu yaptı.

Hakan yazısında, "Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in gönderdiği yılbaşı sepetinde bir şişe şarap da var. Mersin’de kadınların ürettiği ürünmüş bu şarap. Benim fikrim şu: Yerel üretim bile olsa tartışmalara yol açacak bir armağanı gönderirken bir kez daha düşünseydi keşke başkan Seçer." görüşünü savundu.