Ahmet Hakan'dan "Türkiye Azerbaycan'a 300 cihatçı gönderdi" iddiasına tepki: “300 Spartalı” filminden esinlenmiş olacaklar; akıl yok, mantık yok

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Türkiye tarafından Ermenistan ile gerginlik yaşayan Azerbaycan'a 300 cihatçı gönderildiğine ilişkin iddialara sert bir dille tepki gösterdi. Hakan, "300 Spartalı filminden esinlenmiş olacaklar ki 301 değil, 299 değil, tam 300 diyorlar. Akıl yok, mantık yok" dedi.

Lübnan merkezli U-News Agency haber ajansında yer alan bir haberde, Türkiye yanlısı gruplardan seçilen 300 cihatçının 22 Eylül’de Suriye’den Azerbaycan’a götürüldüğü iddia edilmiş, "Suriye devrimi" iddiasında olan bu birliklerin ilk kez Libya’ya gönderilen birliklerden olduğu kaydedilmişti.

Hakan konuyla ilgili şunları kaydetti:

Eğer gram akıl olsa, gram mantık olsa şöyle düşünürler: 10 milyonluk Azerbaycan... Ordusunu modernize etmiş... En etkili silahlara sahip... Böyle bir ülkenin 300 cihatçıya ne ihtiyacı olur?

Hepsini geçtim. İlerlemesini sürdüren, sahada üstün olan, rüzgârı arkasına alan Azerbaycan, 300 cihatçı yüzünden uluslararası ortamda kendisini niye zor durumda bıraksın? Vallahi gram akılları yok, billahi gram mantıkları yok.

Bazıları “Akılları da var, mantıkları da var. Onlar da biliyorlar söylediklerinin palavra olduğunu. Bilerek yalan söylüyorlar. Adamların derdi Azerbaycan aleyhine propaganda yapmak” diyebilirler. Bu kadar desteksiz sallamaya inanılacağını düşünüyorlarsa... Aynı şeyi söylemeye devam ederim: Vallahi gram akılları yok, billahi gram mantıkları yok.

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