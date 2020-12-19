Ahmet Hakan'dan Prof. Ebubekir Sofuoğlu'na: Nişantaşı dendiğinde 'üstleri çıplak altları deri pantolonlular' falan mı geliyor aklına?

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü yazısında, “Gidin bakın üniversitelere... Bütün Türkiye’de üniversitelerin yerleştiği yerler, Nişantaşı’na döndü” sözlerini sarf eden Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu’na tepki gösterdi.

“Aşağı yukarı 20 senedir Nişantaşı’nda ikamet etmekte olan bir vatandaş olarak soruyorum” diyen Hakan şunları kaydetti:

Benim göremeyip de senin gördüğün nedir Ebubekir?

Ne olup bittiğini zannediyorsun sen bizim mahallede?

O kirli muhayyilenden neler geçiyor Ebubekir?

Nişantaşı dendiğinde “üstleri çıplak altları deri pantolonlular” falan mı geliyor aklına?

Kafanda kurduğun banal fantezilerin diyarı mı belledin Nişantaşı’nı?

“Fuhuş yuvası” mı demek istiyorsun Nişantaşı’na? Burada yaşayan insanları töhmet altında mı bırakmak istiyorsun? Maksadın nedir?

Hem ağzından çıkanı kulağın duymuyor, hem de “Beni linç ediyorlar” diye ağlaşıp duruyorsun Ebubekir.

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