Ahmet Hakan’dan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’ın tutuklanması için başlatılan kampanyaya tepki: Saçmalık

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Koronavirüs salgını sürecinde yaptığı açıklamalarla dikkatleri çeken, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı başkanlığı ile Enfeksiyon Hastalıkları Derneği ve Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Derneği başkanlığını yürüten Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'a karşı sosyal medyada başlatılan “tutuklansın” kampanyasına tepki gösterdi.

“Sanki ortada felaket yok, hayat güllük gülistanlıkmış da her şey Mehmet Ceyhan Hoca’nın uydurmasındanmış gibi bir yaklaşım” diyen Hakan, “Bu ancak ve ancak ansiklopedilerde “saçmalık” maddesine karşılık olabilir” dedi.

“Yoğun bakımlarda yaşam savaşı verilirken... “Koronadan kaybettik” tarzı haberler sıradanlaşırken... Entübe edilenler hayatla ölüm arasında gidip gelirken... Ne yapmasını bekliyorsunuz Mehmet Hoca’nın?” diye tepki gösteren Hakan, “Bazıları gibi çıkıp da ‘Korona yok, virüs yalan, aşı lüzumsuz’ falan demesini mi?” ifadelerini kullandı.

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TIKLAYIN - Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın tutuklanması için sosyal medyada kampanya başlatıldı