Ahmet Hakan'dan Özgür Özel eleştirisi: CHP alanını genişletmek istiyorsa koronadan kaçar gibi kaçmalı siyasetin sertleşmesinden

Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Müslüman mahallesinde salyangoz satılmaz” sözlerinin ardından CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman arasında çıkan tartışmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Özgür Özel’in siyaseti sertleştirmesi CHP’nin ne işine yarayacak?” diye soran Hakan, CHP’yi uyardı. “Siyasetin sertleşmesi, cepheleşmeyi körüklemekte/Cepheleşmenin körüklenmesi, herkesi kendi siyaset çemberinin içine itmekte/Herkesin kendi siyaset çemberinin içine itilmesi ise CHP’ye hiç mi hiç yaramamakta” diyen Hakan, şunları kaydetti:

“Bu kısırdöngüden kurtulmayı amaçlıyorsa... Alanını genişletmek istiyorsa... Başka mahallelerden partisine kaymalar olmasını arzu ediyorsa... Gidişattan memnun olmayanları kendisine çekmeye can atıyorsa... Geniş muhafazakâr sağ kitleye ulaşma hedefini sürdürüyorsa... Koronadan kaçar gibi kaçmalı siyasetin sertleşmesinden.”

Hakan, CHP’nin ancak ve ancak siyasetin sertleşmediği, cepheleşmenin azaldığı, herkesin kendi köşesine çekilmediği, kısır çekişmenin gündemi esir almadığı bir ortamda gelişip büyüyebileceğini kaydetti.

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