Ahmet Hakan'dan İmamoğlu'nun İngilizce konuşması eleştirilerine: 'God bless us' diyorum; başka da bir şey demiyorum

Hakan, "Ekrem İmamoğlu, Münih Konferansı’nda İngilizce konuşmuş. Her kafadan bir ses çıkıyor: İngilizcesi çok kötü. Aksanı var. A1 seviyesinde. Böyle İngilizce mi olur? Falan... Bizim kompleksli tiplerin İngilizce zabitliği bir türlü bitmeyecek. Türkçe'de istediğin çamı devir, gıkları çıkmaz. Ama İngilizce'nin azıcık kafasını gözünü kırdın mı, bütün kaşlarını kaldırırlar. İngilizler bile İngilizce konusunda bizim kompleksliler kadar titizlenmemişlerdir" dedi.

"Kompleks, bununla sınırlı kalsa yine iyi." diyen Hakan, şöyle devam etti:

"Uluslararası toplantılarda İngilizce konuşunca, 'Vay! Adama bak! İngilizce konuşabiliyor! Aman da aman' denileceğini zanneden tiplerimiz de var. Durun, bitmedi.

Konuşmacıların ve dinleyicilerin tümü Türk olduğu halde... Dili İngilizce olan çok seminer, konferans falan gördüm ben.

'Artık lisan öğrenmek çok demokratikleşti, artık İngilizce bilmenin önemi kalmadı, geçti o günler' diyoruz. Ve bir de bakıyoruz ki... Yok, geçmemiş. 'God bless us' diyorum. Başka da bir şey demiyorum."

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