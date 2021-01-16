Ahmet Hakan’dan iktidara yakın isimlere: Aşı sırasına kaynak yapmasınlar, başkalarının hakkını çiğnemeyip, adalet duygusunu sarsmasınlar

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, siyasi parti liderlerinin öncülük etmek adına Çin’den getirilen Sinovac aşısını olduğuna değinerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun tutumuna dikkati çekti. Kılıçdaroğlu’nun önce “Bugün yarın olacağım”, ardından da “Sıramı bekleyeceğim” dediğini hatırlatan Hakan, yazısında iktidara yakın kişilere de “sıraya kaynak yapmamaları” konusunda çağrıda bulundu.

"Fırsattan istifade araya kaynak yapıp adalet duygusu sarstılar ama neyse" diyen Hakan, iktidara yakın kişilerden beklentilerini şöyle aktardı:

"Kaynak yapıp sırayı bozmasınlar. Araya girip adalet duygusunu sarsmasınlar. Sıralamaya uymayıp başkalarının hakkını çiğnemesinler. Haklarına razı olup bencillik etmesinler. Öne geçmeye çalışıp milleti enayi yerine koymasınlar.

Hatta ve hatta... 'Gel, öne geç' deseler bile, 'Benim sıram değil' demesini bilsinler."

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