Ahmet Hakan’dan HDP yorumu: Ya pazarlıkta el yükseltme amaçlı bir blöf yapıyorlar ya da gerçekten de rest çekmeye fazlasıyla yaklaşmış durumdalar

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve önceki önem HDP İstanbul milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in yaptığı açıklamaları hatırlatarak, “Acayip şeyler oluyor HDP cephesinde” dedi.

Demirtaş’ın verdiği bir röportajdaki, “Hiç kimse HDP’nin oylarını çantada keklik zannetmesin. Kimse bizi iki kötü arasında tercihe zorlamaya kalkışmasın” ifadesi ile Sırrı Süreyya Önder’in, “Mevcut iktidar gidecek de gelecek olan kör bıçağıyla bekliyor gibiyken neyle umutlanacağız” açıklamasına işaret eden Hakan şunları kaydetti:

“HDP cephesinde olup biten bu acayip şeyler gösteriyor ki... HDP, millet ittifakı bileşenlerine... “Ya bizimle düzgün bir ittifak yapın ya da bizden size hayır yok. Adımızı bile ağzınıza almazsanız sizinle aynı hedefe gitmeyiz” demek istiyor. Bunun iki amacı olabilir:

BİR: Ya pazarlıkta el yükseltme amaçlı bir blöf yapıyorlar.

İKİ: Ya da gerçekten de rest çekmeye fazlasıyla yaklaşmış durumdalar.

Hangisi olduğunu zaman gösterecek."

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TIKLAYIN - Demirtaş: Hiç kimse HDP’nin oylarını çantada keklik zannetmesin; kimse bizi iki kötü arasında tercihe zorlamaya kalkmasın