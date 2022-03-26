Ahmet Hakan’dan Erdoğan’a: Lütfen katıldığınız herhangi bir uluslararası liderler zirvesinde Nâzım Hikmet’in “Kız Çocuğu” adlı şiirini okuyunuz

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Ukrayna’yı işgal eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden’ın nükleer silah açıklamalarına tepki gösterdiği bugünkü yazısında, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslendi.

“Oturup ciddi ciddi... ‘Nükleer savaş çıkar mı? Putin nükleere başvurur mu? Biden buna yanıt verir mi?’ falan diye konuşuyoruz. Oysa nükleer bomba demek... Nâzım Hikmet’in anlatımıyla... Saçların tutuşması demek. Gözlerin yanması, kavrulması demek. Bir avuç kül oluvermek demek. Külümüzün havaya savrulması demek” diyen Hakan, “Lütfen katıldığınız herhangi bir uluslararası liderler zirvesinde Nâzım Hikmet’in ‘Kız Çocuğu’ adlı şiirini okuyunuz. Ve ardından da... ‘Şeker bile yiyemeyecek kâğıt gibi yanan çocuklar’ hatırlatması yapınız” ifadelerini kullandı.

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