Ahmet Hakan’dan Davutoğlu’na: Doğrudur, gazetecilik hayatım boyunca çok çizgi değişimleri yaşamışımdır ama bu örneklerdeki çizgi değişimleri beni bile aşıyor

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, kendisine yönelik “çizgi değişimleri” eleştirisi getiren Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu’na yanıt verdi.

Davutoğlu'nun başbakanlık görevini üstlendiği dönemde, "Cumhurbaşkanımızla son nefesime kadar vefa ilişkisini sürdüreceğim. Hiç kimse benim ağzımdan, benim dilimden, benim zihnimden Cumhurbaşkanımız aleyhine tek bir söz duymadı, duymayacak" ifadesini hatırlatan Hakan, "E ne oldu? Hep birlikte görüyoruz ne olduğunu. Bu kadar büyük konuştuktan sonra insanın kendi sözünü bu denli iştahla yiyebilmiş olması… En hafif tabirle... Bir çizgi değişimi değilse nedir?" dedi.

Hakan, "Doğrudur. Gazetecilik hayatım boyunca çok çizgi değişimleri yaşamışımdır. Ama bu örneklerdeki çizgi değişimleri beni bile aşıyor!” diye yazdı.

Cansu Canan Özgen’in sunduğu 4o programına konuk olan Davutoğlu, “Sn. Ahmet Hakan'ın gazetecilik hayatındaki çizgi değişimlerine bakarsanız ben bütün eleştirilere saygı duyarım ama, bu kadar çok çizgi değiştirip iktidara göre bu kadar meyl etmiş kişinin, başkalarının felaketleri üzerine yorum yapması pek doğru değil” demişti.

Hakan’ın bugünkü yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Hiç unutmam: Kemal Kılıçdaroğlu ile Tarafsız Bölge programı yapıyordum. Programda şöyle demişti Kemal Kılıçdaroğlu: 'Türkiye Cumhuriyeti tarihinin gelmiş geçmiş en çapsız dışişleri bakanı Ahmet Davutoğlu’dur.' Ve bugün Kemal Kılıçdaroğlu ile Ahmet Davutoğlu birlikteler. Peki Kemal Bey’in yakın geçmişte 'en çapsız Dışişleri Bakanı' ilan ettiği Davutoğlu ile şimdi ittifak kurması, bir çizgi değişimi değil mi? Ahmet Davutoğlu’nun benim çizgi değişimlerimle uğraşmak yerine Kemal Bey’deki bu epey kalın çizgi değişimine odaklanması gerekmez mi?

Hadi bırakalım Kemal Bey’i. Ahmet Davutoğlu’nun kendisine bakalım: Başbakanlık görevini bırakırken şöyle demişti Ahmet Davutoğlu: 'Cumhurbaşkanımızla son nefesime kadar vefa ilişkisini sürdüreceğim. Hiç kimse benim ağzımdan, benim dilimden, benim zihnimden Cumhurbaşkanımız aleyhine tek bir söz duymadı, duymayacak.' E ne oldu? Hep birlikte görüyoruz ne olduğunu. Bu kadar büyük konuştuktan sonra insanın kendi sözünü bu denli iştahla yiyebilmiş olması… En hafif tabirle... Bir çizgi değişimi değilse nedir? Doğrudur. Gazetecilik hayatım boyunca çok çizgi değişimleri yaşamışımdır. Ama bu örneklerdeki çizgi değişimleri beni bile aşıyor!”

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