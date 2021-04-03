Ahmet Hakan’dan CHP’ye: En az altı ay boyunca heykel işine girmeyeceğinize dair bir karar alın

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, AKP’nin 1 Nisan’da CHP'li belediyeleri tiye alan videosuyla beraber yapılan eleştirilerin ardından kaleme aldığı bugünkü yazısında “CHP’li belediyelere bir tavsiyem var” başlığı altında, “En az altı ay boyunca heykel işine girmeyeceğinize dair bir karar alın” diye yazdı.

Hakan, “Söylemek istediğim şudur: Hiçbir icraat yapmasanız bile sadece heykel işine girmeyerek bayağı puan kazanabilirsiniz” ifadesini kullandı.

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Ne olmuştu?

AKP, sosyal medya hesaplarında 1Nisan etiketiyle CHP'li belediyeleri tiye alan video yayınlamış; videoda CHP'liler heykel açılışlarında görülürken, AKP icraatları 'Somebody To Love' şarkısı eşliğinde anlatılmıştı.

AKP’nin 1 Nisan videosunu yeniden düzenleyen CHP Genel Merkezi de, “Keşke 1 Nisan şakası olsaydı... Biz de 1 Nisan'da ‘şakacılara’ karşı yayımlardık. Ama hepsi gerçek. Hem de AKP'nin gerçeği!” ifadelerini kullandı. AKP’nin videosunda, CHP’nin heykel ve çeşme açılışı gibi çalışmalar yürüttüğü, AKP’nin ise büyük projeleri gerçekleştirdiği izlenimi verilmişti. CHP tarafından hazırlanan yanıt videosunda ise hayat pahalılığına, enflasyona dikkat çekildi.

AKP'nin 1 Nisan videosu şöyle:









CHP'nin AKP'ye vdeolu yanıtı ise şöyle: