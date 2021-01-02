Ahmet Hakan'dan CHP'ye başörtü eleştirisi: Olaya oy hesabıyla bakıyorlar, “kıyafet özgürlüğü” bağlamını partinin genel iklimine yerleştirmediler

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, “Türbanlı hâkim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var. Bazıları militanca ve ideolojik takıyor” sözleri nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Fikri Sağlar üzerinden CHP’yi eleştirdi.

Başörtü konusunda CHP’nin başörtü konusunda “bayağı bir mesafe kat ettiğini” söyleyen Hakan, “İyi ama böyle bir strateji yürütülürken, nasıl oluyor da CHP’nin en deneyimli isimlerinden Fikri Sağlar, bu stratejiyi tuzla buz edecek türde bir çıkış yapabiliyor?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Çünkü içselleştirmemiş durumdalar konuyu... Çünkü olaya oy hesabıyla bakıyorlar... Çünkü “kıyafet özgürlüğü” bağlamını partinin genel iklimine yerleştirmediler... Çünkü hiçbir özeleştiri yapmadılar... Çünkü olaya rakibin elinden koz almak olarak yaklaşıyorlar.”

Hakan, son olarak, “Durum böyle olunca da Fikri Sağlar’ların bir çuval inciri berbat etmesi kaçınılmaz hale gelebiliyor” değerlendirmesine bulundu.

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