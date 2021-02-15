Ahmet Hakan'dan CHP'li Altay'a "Doğu Akdeniz, Libya, Suriye, Ege" uyarısı: Ancak bundan sonra  eliniz Erdoğan’ın iki yakasında olabilir

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, CHP'li Engin Altay'a, Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Suriye, Libya konularına en az Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan kadar sahip çıkmaları gerektiğini belirterek, "Ancak bundan sonra eliniz Erdoğan’ın iki yakasında olabilir" görüşünü savundu.

Hakan, "CHP’li Engin Altay, bu zamana kadar bir CHP’liden hiç işitmediğimiz şeyler söylemiş. Söylediklerini iki maddede özetliyorum: ABD’nin Türkiye’ye verecek demokrasi ve hukuk dersi yoktur. ABD, sen bu işe karışma, biz hallederiz. Türkiye’de CHP, millet ittifakı var. Bizim Türk demokrasisinde imkânımız, fırsatımız var, milletimizden de bunun işaret ve ışığını alıyoruz, sen karışma. ABD, Türkiye’ye demek istiyor ki ‘Doğu Akdeniz, Ege, Kıbrıs, Suriye’de hareketlerine dikkat et, buralarda taviz ver, ben de seni darlamayayım.’ Erdoğan’a sesleniyorum: Taviz vermeyeceksin, biz arkanda olacağız. Taviz verirsen iki elimiz yakanda. Engin Altay’a birinci maddede söyledikleri için sadece ve sadece bravo diyorum ve ekliyorum: Hep böyle olun lütfen!" düşüncesini dile getirdi.

Hakan yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Engin Altay’ın ikinci maddede söyledikleri için ise... Bir uyarıda bulunmak istiyorum: Doğu Akdeniz, Ege, Kıbrıs, Suriye, Libya gibi konularda elinizin Erdoğan’ın iki yakasında olabilmesi için... Doğu Akdeniz, Ege, Kıbrıs, Suriye, Libya gibi konulara en az Erdoğan kadar sahip çıkmalısınız. Ancak ondan sonra eliniz Erdoğan’ın iki yakasında olabilir."