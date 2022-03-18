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Ekonomi

Ahmet Hakan'dan Bakan Nebati'ye: Biliyorum, iyi niyetle yabancı yatırımcı çekmeye çalışıyor; fakat bu iş, bu yöntemle olmaz

Bakan Nebati'nin yabancı yatırımcılara yönelik "Bürokrasiyi alaşağı ederiz, arkamızda Cumhurbaşkanımız var rahat olun, mevzuatı da değiştiririz" sözleri tepki çekmişti

18 Mart 2022 08:31

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin yabancı yatırımcılara bürokrasiyi alaşağı edebileceğini söyleyerek "Türkiye’ye yatırım yapmaları durumunda mallarının güvende olacağı"na yönelik açıklamasını eleştirdi. "Cehenneme giden yol iyi niyet taşlarıyla döşelidir" sözüne atıfta bulunan Hakan, "İyi niyet taşlarıyla döşeli yol, nerenin yoluydu?" diye sordu. 

Hakan, yazısında Bakan Nebati'nin konuşmasına yönelik şu eleştirilerde bulundu:

"Maliye ve Hazine Bakanı’mız Nureddin Nebati, sanki aradan asırlar geçmemiş gibi, sanki değişen hiçbir şey olmamış gibi, sanki at üstünde fetih dönemlerindeymişiz gibi... Yurtdışında yaptığı bir konuşmada yabancı yatırımcılara şöyle seslenmiş: 'Biz can, mal, ırz, inanç güvenliğini veren bir ülkeyiz. Malınız da canınız da güven altındadır.'

Bu güvence verme yöntemi... Yabancı yatırımcıyı sakinleştirmekten ziyade ürkütür. Mal, can, ırz, inanç için söze dayalı güvence verme çabası içine girilmesi... Fransız’ı, Alman’ı, İngiliz’i işkillendirir. 'Burada bir iş var galiba' dedirtir. Biliyorum, Nureddin Bey, iyi niyetli olarak ülkemize yabancı yatırımcıyı çekmeye çalışıyor.  Fakat bu iş, bu yöntemle olmaz. Bunun bugünün diline, bugünün dünyasına, bugünün kavramlarına uygun biçimde yapılması şart. Soruyorum: İyi niyet taşlarıyla döşeli yol, nerenin yoluydu?" 

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