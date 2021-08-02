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Ahmet Hakan: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Merak etmeyin, yanan alanların tek santiminde bile yapılaşma söz konusu olamaz" diye seslenmesinde yarar var

02 Ağustos 2021 10:50

Hürriyet Genel Yayın Yöneteni Ahmet Hakan, 6 gündür devam eden yangınlarla birlikte çıkan "yapılaşma" tartışmalarıyla ilgili olarak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Merak etmeyin, yanan alanların tek santiminde bile yapılaşma söz konusu olamaz" açıklamasını yapmasında "yarar olduğunu" söyledi. 

Hakan, yazısının "Cumhurbaşkanı şöyle seslense keşke" başlıklı bölümünde şunları kaydetti:

"Türkiye’de çok abartılı, çok aşırı, asla iflah olmaz Erdoğan karşıtı bir kesim var.

Dikkat!

Makul muhaliflikten, akla yatkın eleştirellikten falan söz etmiyorum.

Nefretten gözü dönmüş hale gelmekten söz ediyorum.

Nefretten gözü dönmüşlere...

Ne söylersen söyle...

Asla inanmazlar, asla ikna olmazlar, asla kabul etmezler.

Bunların oranları nedir?

Elimde bir veri yok.

Fakat sayılarının o kadar da fazla olmadığını düşünüyorum.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, işte bu tipleri kendileriyle baş başa bırakıp...

Geri kalan makul çoğunluğa çok kuvvetli bir vurguyla şunu söylemesinde yarar var:

 

'Merak etmeyin. Yanan alanların tek santiminde bile yapılaşma söz konusu olamaz. Anayasa buna izin vermiyor zaten. Gönlünüz ferah, içiniz rahat olsun. Oralar yeniden orman olacak.'"

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