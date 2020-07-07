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Ahmet Hakan: Çin'in aklını başına toplaması şart

"Yoksa dünya sağlığı ciddi tehdit altında”

07 Temmuz 2020 07:31

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Çin’in yediğine içtiğine dikkat etmesi şart. Yoksa dünya sağlığı ciddi tehdit altında" düşüncesini dile getirdi. 

Hakan, "Çin dağlarında bir çoban, dağsıçanı yemiş... Üstelik çiğ çiğ... Ve o çoban, 'hıyarcıklı veba' hastası olmuş. Neyse ki... Bunun tedavisi varmış. Antibiyotik falan işe yarıyormuş. Bu işin şakası yok.Çin’in yediğine içtiğine dikkat etmesi şart. Yoksa dünya sağlığı ciddi tehdit altında." ifadesini kullandı. 

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