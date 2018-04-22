Ahmet Hakan: CHP'nin masasında üç formül var

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, 3 Kasım 2019'dan 24 Haziran 2018'e çekilen cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin olarak CHP kulislerinde konuşulan üç ismi aktardı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 3 Kasım 2019'da yapılacak seçimlerin, "Olumsuz gelişmeler olabilir" uyarısıyla 26 Ağustos 2018'e çekilmesini önermişti. İlk etapta yorum yapmaktan kaçınan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ertesi gün (18 Nisan 2018) Bahçeli ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından teklifi kabul ettiklerini açıklamış, seçimlerin 24 Haziran 2018'de yapılacağını duyurmuştu.

Ahmet Hakan, "CHP’nin masasında şu üç formül var" başlığıyla yayımlanan (22 Nisan 2018) yazısında, kulislerde CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin isimlerinin cumhurbaşkanı adaylığı için konuşulduğunu ileri sürdü. Hakan, şunları kaydetti:

1- İlhan Kesici formülü

Bu formülü masaya getirenlerin argümanları şunlar:

- Kimse “CHP’li değil” diyemez. Adam CHP’nin milletvekili...

- Ekonomiden anlıyor.

- Sağ kesimle bağı var.

- Sivas ellerinde sazı çalınıyor.

- Halk dilini iyi biliyor.

- Belirli bir sempati uyandırabilir.

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2- Meral Akşener formülü

Bu formülü masaya getirenlerin argümanları şunlar:

- İkinci turda Erdoğan’ın karşısında varlık gösterebilir.

- Ülkücü bir geçmişi var.

- Atatürkçülüğü tartışılmaz.

- CHP tabanından rahatlıkla oy alabilir.

- AK Parti tabanına itici gelmez.

- İddialı ve iddiacı...

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3- Muharrem İnce formülü

Bu formülü masaya getirenlerin argümanları şunlar:

- Meydanları coşturabilir.

- Popülizm yapma kapasitesi fevkalade.

- Polemik yapma kapasitesi fazla.

- Dokunulmazlıkların kaldırılmasına karşı çıkmış olması Kürt seçmen açısından bir avantaj olabilir.

- Bir tarafı Karadeniz’e dayanıyor.

- Erdoğan’a karşı iyi mücadele eder.