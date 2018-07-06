Ahmet Hakan: CHP'nin kodamanları İnce'yi istemezler

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, CHP'de genel başkanlık koltuğuna talip olan 24 Haziran'da cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'yi 'partinin kodamanları' diye nitelediği bir grubun istemeyeceğini iddia etti.

Hakan'ın "CHP'nin kodamanları Muharrem İnce'yi tabii ki istemezler" başlığıyla (6 Temmuz 2018) yayımlanan yazısının bir bölümü şöyle:

İSTEMEZLER ÇÜNKÜ…

Muharrem İnce, başarısız olduğunda “Mıy mıy mıy… Biz aslında çok başarılıyız… Asıl başarısız AKP… Kurultay yok… İstifa yok… Biz işimize bakıyoruz…” falan diyecek tıynette bir adam değil.

CHPnin kodamanları Muharrem İnceyi tabii ki istemezler

İSTEMEZLER ÇÜNKÜ…

Muharrem İnce, hep çok konuşup da hiç iş yapmayanlarla değil hep az konuşup da sürekli iş yapanlarla yürümeyi tercih edecek karakterde bir adam.

İSTEMEZLER ÇÜNKÜ…

Muharrem İnce, koca partiyi sadece ve sadece Tayyip Erdoğan düşmanlığına yaslayacak ve her seçimde yüzde 20/yüzde 25’i garantileyip bununla yetinecek karakterde bir adam değil.

İSTEMEZLER ÇÜNKÜ…

Muharrem İnce, “Kürt sorununa duyarlıyım” diyeni Diyarbakır’dan, “İslami kesimden geliyorum” diyeni Konya’dan aday göstererek “Gidin, oralardan kazanın da gelin” diyecek kalibrede bir adam.



İSTEMEZLER ÇÜNKÜ…

Muharrem İnce, bunların rahatını bozacak, huzurlarını kaçıracak, alışkanlıklarını yıkacak, ezberlerini darmadağın edecek türde bir adam.

İSTEMEZLER ÇÜNKÜ…

Muharrem İnce, partide çalışmayana koltuğu dar edecek, partide toplumun tüm kesimlerini kucaklamayanı kamuoyu önünde haşlayacak, partide yan gelip yatanlara “kalkın ulan kalkın” diyecek bir adam.

İSTEMEZLER ÇÜNKÜ…

İdare-i maslahata kendilerini kaptırmış bu kodamanlar, Muharrem İnce gibi “esaslı devrim” vaadinde bulunanları çok tehlikeli bulurlar.

İSTEMEZLER ÇÜNKÜ…

CHP’li kodamanların hepsi ama hepsi… “Kemal Bey’le iyiyiz… Gemimizi yürütüyoruz. Ancak bu Muharrem’in sağı solu belli olmaz… Koltuklar gidebilir… Aman ağzımızın tadı bozulmasın Ali Rıza Bey” havasındadır.