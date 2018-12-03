Ahmet Hakan: CHP'nin adayı kesinlikle Ekrem İmamoğlu

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçim için CHP’nin adayının Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğunu öne sürdü.

Hakan’ın “CHP’nin adayı galiba Ekrem İmamoğlu olacak” başlığıyla yayımlanan ancak “Aday kesinlikle Ekrem İmamoğlu…” ifadesinin yer aldığı yazının ilgili kısmı şöyle:

Kimdir Ekrem İmamoğlu?

Beylikdüzü Belediyesi’ni AK Parti’nin elinden hem de fark atarak almıştır.

Kampanya yapmakta mahirdir, organizasyonda iyidir.

Önyargısızlık şampiyonudur: Girilmedik ev, sıkılmadık el bırakmamıştır.

Merkez sağ seçmenin asla yadırgamayacağı bir CHP’lidir.

Müteahhitlik geçmişi vardır ama hakkında pek şaibe yoktur.

Genç kesimi etkileme kapasitesi yüksektir.

İdeolojiden uzaktır, hizmet odaklıdır.

Fakat bütün bunlara rağmen...

Ekrem İmamoğlu gibi epey yerelde kalmış bir ismi, Türkiye’nin son başbakanı Binali Yıldırım’ın karşısına çıkarmak...

Kemal Kılıçdaroğlu açısından hayli büyük bir risk.

Eğer gerçekten de Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu isminde karar kıldıysa...

Kendisini şu iki şıktan biri beklemektedir:

BİR: İmamoğlu kaybederse... Kemal Kılıçdaroğlu da büyük kaybedecektir.

İKİ: İmamoğlu kazanırsa... Kemal Kılıçdaroğlu da büyük kazanacaktır.

Ortası yoktur yani.

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