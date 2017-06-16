Ahmet Hakan: CHP'liler yürümesinler de ne yapsınlar, kafalarını kesecek bıçağı mı yalasınlar?

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından başlatılan "Adalet yürüyüşü" ile ilgili olarak "Provokasyon olurmuş. Ortalık karışırmış. Huzur bozulurmuş. Bu yüzden CHP yürümemeliymiş. Tamam, yürümesinler de ne yapsınlar? Kafalarını kesecek bıçağı mı yalasınlar? Nedir?" dedi.

MİT TIR'ları davası kapsamında hakkında 25 yıl hapis cezası verilen partinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, mahkeme salonunda tutuklanmıştı. Söz konusu tutuklama kararına tepki gösteren Kılıçdaroğlu, dün (16 Haziran 2017) "Herkes için adalet" diyerek "adalet yürüyüşü"nü başlatmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a gitmek üzere başlattığı yürüyüşün 24 gün sürmesi bekleniyor.

Ahmet Hakan'ın "Adil düzen istiyoruz" başlığıyla yayımlanan (16 Haziran 2017) yazısı şöyle:

- Adaletin sadece damatlar söz konusu olduğunda tıkır tıkır işlemediği...

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- FETÖ yargısının gelenek haline getirdiği “tutuklamanın cezaya dönüştürülmesi”prensibinin yerlere çalındığı...

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- Bir gazete haberi için neredeyse Abdullah Öcalan’a verilen cezanınverilmediği...

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- FETÖ’nün ağababaları yurtdışında keyif sürerken ömürlerini FETÖ’yle mücadeleye adamışların FETÖ’den içeride yatmadığı...

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- “Arkan yoksa hiçsin” duygusu ve algısının kökleşmediği...

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- Yargının siyasi iktidarın gözünün içine bakmadığı...

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- Üstünlerin hukukunun değil, hukukun üstünlüğünün geçerli olduğu...

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- Vicdanların kabul edemeyeceği türden yargı kararlarının, “şeriatın kestiği parmak acımaz” denilerek kabullenilmesinin sağlanmaya çalışılmadığı...

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Adil düzen istiyoruz

CHP’nin önünde iki seçenek vardı:

- BİR: Ya her zaman olduğu gibi çıkıp yine “Böyle bir şey olabilir mi?” diyeceklerdi.

- İKİ: Ya da “Sokaklara çıkmanın vakti geldi, yürüyoruz arkadaşlar” diyeceklerdi.

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Birincisini yapsalardı...

En başta CHP’liler, parti yönetiminin alayını sopayla kovalardı.

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Parti yönetimi de mecburen...

İkincisini yapmaya karar verdi.

"Yürüme" demek kolay

Provokasyon olurmuş.

Ortalık karışırmış.

Huzur bozulurmuş.

Bu yüzden CHP yürümemeliymiş.

*

Tamam, yürümesinler de...

Ne yapsınlar?

*

Kafalarını kesecek bıçağı mı yalasınlar?

Nedir?