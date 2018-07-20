Ahmet Hakan: CHP yönetimi AK Parti gibi oldu

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlığını yaptığı Cumhuriyet Halk Partisi'ni, "CHP yönetimi iyice AKP gibi oldu" diyerek eleştirdi. Hakan, Genel Merkezde neredeyse, "Kemal Kılıçdaroğlu’nu yiyemeyeceksiniz" ifadelerinin dile geleceğini belirtti.

Hakan, bugün (19 Temmuz 2018) kaleme aldığı yazısında şunları kaydetti:

"Başta Tuncay Özkan olmak üzere Genel Merkez’in odağındaki bazı isimler, neredeyse...



Bülent Ecevit’i fena halde hasta ettiniz.

Deniz Baykal’ı ketenpereye getirdiniz.

Kemal Kılıçdaroğlu’nu yiyemeyeceksiniz.



Falan diyecekler. "