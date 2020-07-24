Ahmet Hakan: CHP, son dönemde ideolojiyi, solu tamamen bir tarafa bırakıp “yeni müttefiklerle AK Parti’yi devirme” stratejisine soyunmuş durumda

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü köşesinde CHP'ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "CHP, son dönemde ideolojiyi, solu tamamen bir tarafa bırakıp 'yeni müttefiklerle AK Parti’yi devirme' stratejisine soyunmuş durumda" diyen Hakan, "Gül, Karamollaoğlu, Davutoğlu, Akşener, Babacan... Hepsiyle temasta" dedi.

CHP'nin bir taraftan da HDP’yi mesafeli biçimde olsa da ittifak halkasının içinde tutmak istediğini söyleyen Hakan, böyle bir yönelim ağırlık kazanmışken genel başkanlığa adaylığını koyan İlhan Cihaner'in “Solcu olalım, özgürlükçü olalım” sözlerinin tabanda bir karşılık bulup bulmayacağından emin olmadığını ifade etti.

"Bizim yargımız, istiyor ki 'Tutuklansın' diye kampanya yapılsın"

Öte yandan bugünkü köşesinde Ankara'da arkadaşının emanet ettiği köpeği tecavüz ederek öldüren kişiyle ilgili yaşanan yargı sürecini eleştirdi. Zanlının ilk başta serbest bırakıldığını hatırlatan Hakan, sosyal medyada yapılan "tutuklansın" kampanyasından sonra yargının harekete geçtiğini belirterek, "Bizim yargımız, 'potansiyel tehdit' oluşturan bu tür şahısları ilk etapta tutuklamıyor. İstiyor ki 'Tutuklansın' diye kampanya yapılsın. Ancak böyle bir durumda tutuklamaya yanaşıyor. Yani 'Tutuklansın' kampanyası, hiç de boş bir kampanya değil" görüşünü ifade etti.

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