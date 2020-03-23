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Ahmet Hakan: CHP kurultayı şu sıra yapılsa Muharrem İnce kesin seçilir

"Kılıçdaroğlu, yaş durumundan kurultaya katılamaz"

23 Mart 2020 07:24

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ertelenen CHP kurultayını bugünkü köşesine taşıdı.  Hakan, "CHP kurultayı şu sıra yapılsa Muharrem İnce kesin seçilir" düşüncesini dile getirdi. 

Hakan, "Önümüzdeki birkaç hafta içinde CHP kurultayı toplansa Kemal Kılıçdaroğlu, yaş durumundan kurultaya katılamaz. Ve Muharrem İnce kesin seçilir. O kadar umutsuz ki Muharrem İnce’nin durumu kendisini anca böyle bir şey kurtarır."

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