Ahmet Hakan: CHP içindeki dostlarım bana Tuncay’ı anlattı, partide herkesin hışmını üzerine çekmiş durumdaymış

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, gündeminde CHP'nin CNN Türk'e karşı boykot kararı aldığını açıklayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan var. 'CHP içindeki dostları' ile Tuncay Özkan'ı konuştuğunu belirten Hakan "Tuncay, parti içinde epey antipatik bir figür haline gelmiş. Partide herkesin hışmını üzerine çekmiş durumdaymış." düşüncesini dile getirdi.

TIKLAYIN | CHP, CNN Türk'ü boykot kararını açıkladı

Özkan, "Asansör işlerine falan girişmesi herkesin dilindeymiş. İzmir’de CHP örgütlerinde höt zötle işleri götürmeye çalışıyormuş. Kurultayda isminin çizilmesi kaçınılmazmış... Durum işte böyleyken... Kurnazca bir plan yapmış Tuncay... Bakmış, tabanda medyaya karşı genel bir rahatsızlık var. O da CNN Türk’ü kurban seçmiş ve boykot işini ortaya atıp parti tabanında prim toplamaya kalkışmış. Ve bingo! Kısmen de olsa başarmış. Kendisine yönelmiş olan tepkileri, azıcık da olsa yumuşatmış. Kurultayda isminin çizilmeme ihtimali belirmiş... Böyle de kurnaz bir adammış kendisi. Siyaset dediğin şey işte böyle bir şey... Hep bir oyun, hep bir plan, hep bir şeytanlık, hep bir kurnazlık..." ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın

Ne olmuştu?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, CHP'nin CNN Türk'e karşı boykot kararı aldığını açıkladı. Özkan, 'CNN Türk kanalının 31 Mart yerel seçimlerinden bu yana iktidarın reklam ajansı gibi çalıştığını' söylerken, "Yurttaşlarımıza CNN Türk yayınlarını izlememelerini, çocuklarına izletmemelerini tavsiye ediyoruz" dedi.