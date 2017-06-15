Ahmet Hakan: CHP, "Bize PKK'lı derler" diye dokunulmazlığın kaldırılmasına destek oldu, şimdi kurban veriyor

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, MİT TIR'ları görüntülerinin yayınlanması davası kapsamında 25 yıl hapis cezası verilen CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun mahkeme salonunda tutuklanmasıyla ilgili olarak "CHP, yargıdan kendisine bir kötülüğün geleceğinden emin olduğu halde 'Ama bize PKK’lı derler' kaygısıyla dokunulmazlığın kaldırılmasına destek oldu. Şimdi de kurbanlar veriyor ve verdiği ilk kurban da Enis Berberoğlu" dedi.

Ahmet Hakan'ın "Enis’in tutuklanması bana neyi öğretti?" başlığıyla yayımlanan (15 Haziran 2017) yazısı şöyle:

AK Parti çok uzun zaman milletvekilli dokunulmazlıklarının kaldırılmasına yanaşmadı.

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Neden?

Çünkü Türkiye’de yargının nasıl bir kaygan zeminde yer aldığını, siyasi düzenlemelerin nasıl da yargı eliyle yapıldığını, hukuk diye kocaman bir sorunumuzun olduğunu biliyordu AK Parti.

Bu yüzden “Dokunulmazlıkları kaldıralım da... Hepimizi alıp götürsünler mi” yaklaşımıyla kaldırmadı dokunulmazlığı...

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Ne zaman ki...

Yargıdan kendisine bir kötülüğün gelmeyeceğinden emin oldu.

İşte o zaman kaldırdı dokunulmazlığı.

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CHP ise...

Yargıdan kendisine bir kötülüğün geleceğinden emin olduğu halde...

“Ama bize PKK’lı derler” kaygısıyla dokunulmazlığın kaldırılmasına destek oldu.

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Şimdi de kurbanlar veriyor ve verdiği ilk kurban da Enis Berberoğlu...

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Olay budur.

Ve bu olay, bana şunu öğretti:

Türkiye gibi her devirde anında siyasallaşan bir yargı sistemine sahip olan bir ülkede... “Yargıya güvenimiz tam, kaldırıyoruz dokunulmazlığı” denmemesi gerektiğini öğretti.