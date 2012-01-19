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Ahmet Hakan canlı yayında 'Ermeniyim' dedi

Ahmet Hakan, twitter'da aldığı Ermeni karşıtı ırkçı tweetler karşısında meydan okuyarak..

19 Ocak 2012 02:00

T24 - Ahmet Hakan, twitter'da aldığı Ermeni karşıtı ırkçı tweetler karşısında meydan okuyarak "canlı yayında 'Ermeniyim, zoruna mı gitti' diyeceğim" iddiasında bulunmuştu. Hakan, dün akşam dediğini yaptı.

Tarafsız Bölge'de Dink cinayetini ve mahkeme kararını masaya yatıracaklarını duyuran Ahmet Hakan aldığı ırkçı tweetler karşısında şoke olmuş ve "Bu akşam canlı yayında "Ermeniyim, zoruna mı gitti" diyeceğim..." demişti. Programda duyurduğu gibi Dink cinayeti ve mahkeme kararını tartışmaya açan Hakan yayının açılışında Twitter'daki polemiğe değinmedi. Ancak kapanışa doğru konuyu gündeme getiren Ahmet Hakan hem söylediğini yaptı hem de toplumdaki Ermeni algısının dayandığı ırkçı tavrı eleştirdi.

Hakan şunları söyledi:

"İnanılmaz bir tepki aldım. 'Hrant Dink kim ki? Çocuğa müebbet hapis verdiler işte daha ne istiyorsunuz?' gibi diye tepkiler aldım. Sonra 'hepimiz Ermeniyiz' dedim ve gerçekten inanılmaz tepkiler aldım. Gördüm ki insanlar Ermeni olmayı bir hakaret, bir küfür olarak algılıyor. Birine Ermeni demek tek başına çok büyük bir hakaret oluyor. 'Sen Ermeni misin?' sorusu bir küfür gibi soruluyor. Ben de bunların üstüne bu kez 'canlı yayında Ermeniyim zoruna mı gitti diyeceğim?' dedim ve çok daha da büyük tepki aldım. İşte buradan söylüyorum 'Ben Ermeniyim'. Bana diyorlar ki "sen Erivan'da 'ben Türküm' diye bağırabilir misin?" Eğer bağıramazsam bu Erivan'ın ayıbı olur. İstanbul'da 'ben Ermenyim' diyebiliyorsam bu da İstanbul'un şerefi olsun."


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