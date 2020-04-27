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Ahmet Hakan: Büyüklerimiz biraz daha evlerde kalırlarsa çok büyük sorunlar yaşayacak

"Aman buna bir çare!"

27 Nisan 2020 07:18

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, 65 yaş üstü vatandaşlar için getirilen sokağa çıkma yasağına bir çare getirilmesi gerektiğini savundu. Hakan, "Büyüklerimiz biraz daha evlerde kalırlarsa çok büyük sorunlar yaşayacak" düşüncesini dile getirdi. 

Hakan, "Virüsten koruyalım diye eve kapattık kendilerini ama ruh sağlıkları gerçekten tehlikede. Aman dikkat aman! Hiç değilse sokağa çıkma yasağı günlerinde şöyle iki-üç saatlik bir sokak izni olsa... Öyle iyi gelecek ki... Aman bir el atın!" görüşünü savundu. 

Hakan, "Yürümek ihtiyaç, açık hava ihtiyaç  hem de temel ihtiyaç... Aman etmeyin eylemeyin, bir çare!" ifadesini kullandı. 

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