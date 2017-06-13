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Ahmet Hakan: Bülent Arınç şunları deseydi Türkiye iki dakikalığına güzelleşirdi

"Damadım söz konusu olsa bile, kızımın gözyaşları söz konusu olsa bile..."

13 Haziran 2017 11:42

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Bülent Arınç'ın "FETÖ'ye üyelik" suçlamasıyla tutuklanan damadı Ekrem Yeter'in tahliyesi sonrası yaptığı açıklamayla ilgili olarak “Damadım söz konusu olsa bile, kızımın gözyaşları söz konusu olsa bile, torunlarım söz konusu olsa bile adalette eşitliği savunurum' deseydi belki pek bir şey değişmezdi ama hiç değilse Türkiye iki dakikalığına güzelleşirdi vallaha" dedi. 

Arınç, bahsi geçen açıklamasında "17-25 Aralık yargı darbesinden sonra Ekrem Yeter, FETÖ ile ülkesini seven tüm insanlar gibi irtibatını kesmiş, hiçbir faaliyetine de katılmamıştır. Bunu da sosyal medya hesaplarında deklare etmiştir" demişti. Tutukluluk kararına da KHK kararında olduğu gibi saygı gösterdiklerini ifade eden Arınç, "6 Haziran 2017 tarihinde, 2. Sulh Ceza Mahkemesi’ne yapılan itirazda, Ekrem Yeter’in FETÖ üyesi olduğuna dair delillerin yetersiz olduğu ve şahsın kaçma ihtimalinin bulunmadığı gerekçeleri ile tutukluluk haline itiraz edilmiş ve mahkeme itirazı haklı bulmuştur" diye konuşmuştu. 

Ahmet Hakan'ın "Bülent Arınç şunları deseydi..." başlığıyla yayımlanan (13 Haziran 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

- “Damadım tutuksuz yargılanırken... Gazetecilerin tutuklu yargılanmasını içime sindiremiyorum... Bu haksızlıktır” deseydi...

*

- “Damadım sabit ikametgâh adresi olduğu için tahliye edildi... İyi de diğerleri konargöçer mi Allah aşkına” deseydi...

*

- “Damadım adaletin şefkatli kollarını bütün ruhuyla hissederken... Diğer tutukluların şefkatsizlik girdabında sürüklenmesini asla kabul edemem” deseydi...

*

- “Damadım söz konusu olsa bile... Kızımın gözyaşları söz konusu olsa bile... Torunlarım söz konusu olsa bile... Adalette eşitliği savunurum” deseydi...

*

Belki pek bir şey değişmezdi ama hiç değilse...

Türkiye iki dakikalığına güzelleşirdi vallaha...

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