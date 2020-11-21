Ahmet Hakan: Bülent Arınç’ın söylediklerinin altına imza atıyorum

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Habertürk'te Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş’ın tahliye edilmesine yönelik açıklamalarıyla tartışma konusu olan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi, eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın katıldığı görüşlerini açıkladı.

“Doğruları Bülent Arınç da söylese doğrudur.Hukukla, reformla, yargıyla, tutuklamalarla, özgürlükçülükle, Osman Kavala’yla, savcılarla, hâkimlerle ilgili söylediklerinin tümünün altına imza atıyorum” diyen Hakan, “Selahattin Demirtaş’ın yazdığı kitaba Selahattin Demirtaş’tan bile daha fazla anlam yüklemesini ise imza dışı bıraktığımı belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.

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