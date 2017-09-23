Ahmet Hakan: Bu ülkede Gölcük müftüsü gibi olan da var; babam gibi olan da...

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, kişisel sosyal medya Facebook hesabından “Mağazalarda ambalajı açılmış teşhir ürünleri hep yarı fiyatına satılır. Anlayana…” sözlerini paylaşan Kocaeli'nin Gölcük Müftüsü Mahmet Şahin'i eleştirerek örnek olarak eski Silivri müftüsü babası Hamdi Coşkun ile karşılaştırdı. "Ülkemizin müftüleri hakkında yanlış bir kanaate sahip olmayın diye yazdım" diyen Hakan, babasının müftü olduğu zamanlarda hiç kimsenin kılık ve kıyafetine karışmadığını belirterek, "Bu ülkede... Gölcük Müftüsü gibi müftüler de var. Rahmetli babam gibi müptezelliğe asla prim vermeyen müftüler de var" dedi.

Ahmet Hakan'ın "Bu nasıl molla bu nasıl Barzani?" başlığıyla yayımlanan (23 eylül 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Rahmet babam müftüydü.

Önceleri Erbakancıydı, sonra Tayyip Erdoğancı oldu. Vefatına kadar da Tayyip Erdoğan’ı destekledi.

Mahmut Efendi’ye meftundu, İsmailağa Cemaati’ne bayağı yakındı.

Abdülhamid’i severdi.

Kısacası...

Babamın düşünce ve gönül dünyası, “muhafazakâr” dediğimiz insanların düşünce ve gönül dünyasıyla aynıydı.

*

Ama başka özellikleri de vardı rahmetli babamın:

- Hiç kimseye kılığı kıyafeti nedeniyle laf sokmayı aklından bile geçirmezdi.

- Kendisi gibi olmayan insanlarla her zaman olumlu diyaloglar kurmaya özen gösterirdi.

- Hiçbir durumda terbiyesini bozmaz, kendinden farklı yaşayan insanlara sonsuz saygı gösterirdi.

- Çirkin imaların, müptezel göndermelerin, onursuz yakıştırmaların hayatında hiç yeri yoktu.

*

Bunları neden mi yazdım?

Şunun için yazdım:

“Mağazalarda ambalajı açılmış teşhir ürünleri hep yarı fiyatına satılır. Anlayana!” diye yazan Gölcük Müftüsü’ne bakıp da...

Ülkemizin müftüleri hakkında yanlış bir kanaate sahip olmayın diye yazdım.

*

Bu ülkede...

- Gölcük Müftüsü gibi müftüler de var.

- Rahmetli babam gibi müptezelliğe asla prim vermeyen müftüler de var.

Hayrettin hoca daha insancıl olmaya başladı

KISA bir süre önce yazdığı bir yazıya “Domuzdan post, gavurdan dost olmaz” diye başlık atmıştı Hayrettin Karaman Hoca.

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Dünkü yazısında ise şöyle yazmış:

“İnsanlık olarak farklı vasıflarımız ve özelliklerimiz olsa da hepimiz insanız ve gözyaşlarımız farklı değil.”

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Bravo Hocam!

Gelişme kaydediyorsunuz.

Anlaşıldı: Trump şöyle biri

- SİLAHLARI YPG’ye gönderiyor ama Tayyip Erdoğan’ın yüzüne gülmeyi de ihmal etmiyor.

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- Koruma meselesinde hiçbir şey yapmıyor ama “üzüldüm” falan demekten de geri durmuyor.

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- Sürekli “biz çok iyi dostuz, mükemmeliz” falan diyor ama dostluğunu gösterecek bir şey de yapmıyor.

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- Hep büyük oynuyor, hep sevecen sarılıyor falan yapıyor ama bize karşı sevecen tek bir politikayı bile hayata geçirmiyor.

Kim Bey'in pantalonu

Pantalonu görünce mırıldandıklarım:

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- Soba borusu gibi...

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- Terzisi için idam emri vermiş midir acaba?

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-Trump’ın kravat tarzına gönderme yapıyor olabilir.

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- Fakat iyi ütülemişler ha!