Ahmet Hakan: Bu tantananın ardından Rahip Brunson'a 'serbestsin, gidebilirsin' denmemeli

ABD ve Türkiye arasında son dönemde yaşanan gerginliğin en büyük unsurlarından biri olan Papaz Andrew Craig Brunson’ın cezaevinden tahliye edilerek ev hapsine alınması, beklentilerin aksine tansiyonu artırdı. Hem ABD yönetimi hem de Ankara'dan sert açıklamalar geldi. Konuyu değerlendiren Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, "Tantana" olarak nitelediği olay için "Bu tantananın ardından Rahip Brunson’a 'serbestsin, gidebilirsin' denmemeli" dedi.

Brunson’ın ev hapsine alınmasının ardından perşembe günü Beyaz Saray düzeyinde ardı ardına yaptırım açıklamaları gelirken; Türkiye ise Washington’dan gelen tepkiyi ‘yargının bağımsızlığı’na müdahale olarak yorumladı.

Öte yandan ABD Senatosu Dış ilişkiler Komisyonu ise Brunson’ın durumuna dikkat çekerek, Türkiye’nin uluslararası kuruluşlardan kredi almasını kısıtlayan bir yasa tasarısını kabul etti.

Hakan'ın "ABD’nin tehditlerine boyun eğilmemeli" başlığıyla (27 Temmuz 2018) yayımlanan yazısı şöyle:

Mahkeme bir hafta önce karar verdi.

Dedi ki: “Amerikalı Rahip Brunson’un tutukluluğu devam etmeli”.

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Mahkemenin bu kararı vermesinin hemen ardından ABD Başkanı Trump, “Olmaz böyle şey. Rahip serbest kalmalı” diye tweet attı.

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Trump’ın tweetinin daha mürekkebi kurumadan mahkeme, Rahip Brunson’un cezaevinden çıkarılıp ev hapsine alınmasına karar verdi.

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Ve dün akşamüzeri...

Ev hapsi kararını beğenmeyen Trump ve yardımcısı, gayet küstah bir şekilde Türkiye’ye tehditler savurmaya başladı.

Türkiye de bu küstah tehditlere sert karşılıklar verdi.

Böylece ipler bir anda gerilmiş oldu.

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Keşke mahkeme, Trump’ın o tweet’inden etkilenerek ev hapsi kararını almış gibi bir imaj çizmeseydi de...

“Bizde yargı bağımsızdır. Yargının kararına yöneticiler müdahale edemez”denilebilmesinin ağırlığı korunmuş olsaydı.

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Neyse... Olan oldu artık.

Hangi hata yapılmış olursa olsun bu saatten sonra, Amerikan yönetiminden gelen küstah, aşağılayıcı ve tehditkâr saldırılara boyun eğilmemesi şart!

Yani bu tantananın ardından Rahip Brunson’a “serbestsin, gidebilirsin”denmemeli.