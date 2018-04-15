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Ahmet Hakan: Bu operasyon, benim vicdanıma tercüman falan olmadı!

"Operasyon Suriye'deki iç savaşın sona ermesine zerre katkı sağladı mı, hayır"

15 Nisan 2018 11:34

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, ABD, İngiltere ve Fransa'dan oluşan koalisyon güçlerinin Suriye'ye yönelik saldırısı ve Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayı eleştirdi. Hakan, "Bu operasyon, benim vicdanıma tercüman falan olmadı" ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında “Tüm insanlığın vicdanına tercüman olan bu operasyonu, memnuniyetle karşılıyoruz" ifadesi yer almıştı. 

Ahmet Hakan, "Bu operasyon, benim vicdanıma tercüman falan olmadı" başlığıyla yayımlanan (15 Nisan 2018) yazısında Dışişleri Bakanlığı'na yönelik olarak "Lütfen beni saymayınız, beni çıkarınız aradan. Çünkü bu operasyon, benim vicdanıma asla ve kata tercüman olmamıştır" dedi. Hakan, sözlerinin devamında şunları kaydetti:

"Bu operasyon Esad’ı bitirdi mi? Hayır. Bu operasyon Esad’ın masum insanları öldürme potansiyelini darmaduman etti mi? Hayır. Bu operasyon Suriye’deki iç savaşın sona ermesine zerre katkı sağladı mı? Hayır. Bu operasyon Rusya’nın Esad’a kol kanat germesinden vazgeçirdi mi? Hayır. Bu operasyon yeryüzündeki bir tek insanın bile vicdanında hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak denli olumlu tesir uyandırdı mı? Hayır. Bu operasyon kimyasal ya da konvansiyonel silahlarla masumların öldürülmelerine gıdım engel olabildi mi? Hayır."

"Bu operasyon sadece Trump'ın biraz rahatlamasına yaradı"

Ahmet Hakan, söz konusu operasyonun sadece iç siyasette bunalan ABD Başkanı Donald Trump'ın biraz rahatlamasına yaradığını savundu; "Yahu Trump azıcık rahatladı diye niye benim vicdanım da rahatlasın ki" diye yazdı. 

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