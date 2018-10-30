Ahmet Hakan: Bu kripto alçaktan hesap soracak savcı yok mu?

Hükümete yakınlığıyla bilinen Fatih Tezcan, Cumhuriyet Bayramı'nda Twitter'dan yaptığı açıklama ile tepkilere neden oldu. Tezcan, Cumhuriyet'in ilan edildiği yılı darbe girişimine benzeterek '15 Temmuz'un başarılı olmuş hali' ifadesini kullandı. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Fatih Tezcan'ın açıklamasını köşesine taşıyarak, "Bu milletin en büyük değerine alçakça saldırmıştır. Cumhuriyet’e yönelik bu alçakça saldırının hukuki hesabının peşine düşecek bir cumhuriyet savcısı yok mudur?" diye yazdı.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, gazeteci Fatih Tezcan'ın "29 Ekim ile 15 Temmuz arasında fark yoktur" dediğini belirterek Tezcan için 'kripto FETÖ'cü' ifadesini kullandı. Hakan'ın yazısında dikkati çektiği noktalar şöyle:

"Bu kripto alçaktan hesap soracak savcı yok mu?

Fetullah hocasının vaaz kasetlerini gözyaşları içinde dinlediğini söyleyen Fatih Tezcan adlı kripto FETÖ’cü, '29 Ekim ile 15 Temmuz arasında fark yoktur' diyerek...

Bu milletin en büyük değerine alçakça saldırmıştır.

Fikir ifade etme hakkı vardır ama alçaklık yapma hakkı yoktur.

Cumhuriyet’e yönelik bu alçakça saldırının hukuki hesabının peşine düşecek bir cumhuriyet savcısı yok mudur?"

Ahmet Hakan'ın "Yok birbirinden farkı: Misvak ile Kırıkkanat" başlığıyla yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz