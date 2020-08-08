Ahmet Hakan: Bu hamleler seçimin erkene alınacağının bir göstergesi mi, yoksa ‘Cumhur İttifakı’ işleri şimdiden yoluna koymaya mı çalışıyor?

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İyi Parti lideri Meral Akşener'e yaptığı, "Evine dön" çağrısının ardından Cumhur İttifakı ortağı AKP'nin Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı yorumu değerlendirdi. Erdoğan'ın Akşener'e ağrıda bulunduğunu ifad eden Hakan, "Seçime daha uzun bir süre varken söz konusu olan bu hamleler, seçimin erkene alınacağının bir göstergesi mi? Yoksa ‘cumhur ittifakı’ işleri şimdiden yoluna koymaya mı çalışıyor?" sorusunu gündeme getirdi.

Erdoğan'ın, "Sayın Bahçeli’nin Akşener’e daveti benim yadırgadığım bir davet değildir, en makul seviyede davettir. HDP ile, terör örgütleriyle el ele olmak milli ve yerli olduğunu düşündüğümüz İYİ Parti’ye hiç uygun düşmeyebilir" sözlerini hatırlatan Hakan, "Hem Bahçeli hem Erdoğan, İYİ Parti’yi ‘cumhur ittifakı’na davet ediyor. Bu resmen tescillenmiş oldu" dedi.

"Bahçeli ve Erdoğan’ın bu hamlelerinin iki nedeni var: BİR: ‘Cumhur ittifakı’nı güçlendirmek... İKİ: CHP’yi HDP ile baş başa bırakmak" diyen Hakan, "Şimdi benim kafamda şu türden deli sorular var: Seçime daha uzun bir süre varken söz konusu olan bu hamleler, seçimin erkene alınacağının bir göstergesi mi? Yoksa ‘cumhur ittifakı’ işleri şimdiden yoluna koymaya mı çalışıyor?" sorusunu gündeme getirdi.

Yazının tamamını okumak için tıklayın.