Ahmet Hakan: Bu gidişle bu ülkede siyaset, en az 30 sene normalleşmez

"İstanbul’da fırtına ve yağış alarmı verilmiş. İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun da bunu hatırlatan bir paylaşım yapmış. Paylaşımın altına yazılanlar arasında biri dikkatimi çekti. Şöyle deniyor: 'Kurban olayım başkanım. Bu sefer de bir arıza çıkarma. Bizi şunların diline düşürme.'

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bir vatandaşın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu' na sosyal medyadan yazdığı bir yanıt üzerinden "Bu gidişle bu ülkede siyaset, en az 30 sene normalleşmez" düşüncesini dile getirdi.

Kutuplaştırıcı siyasetin içine düştüğü durumu bundan daha iyi gösteren bir örnek olmaz, olamaz. Bir vatandaş olarak Belediye’den en iyi hizmeti beklemek yerine “Kötü hizmet olursa rakip partinin diline düşerim” diye korkuyor.

Bu gidişle... Bu ülkede siyaset, en az 30 sene normalleşmez."